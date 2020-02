Kinga Rusin to jedna z największych gwiazd TVN i nie dało się nie zauważyć jej nieobecności podczas oficjalnej ramówki przedstawiającej wiosenne nowości. Temat ten został poruszony również na scenie. Prowadząca galę Magda Mołek zapytała wprost Piotra Kraśko, co słychać u jego koleżanki ze śniadaniówki. Okazało się, że nieobecność dziennikarki była spowodowana jedynie urlopem we Włoszech. Kinga Rusin już dziś rano powitała Polaków przed telewizorami i to w jakim stylu! Koniecznie musicie zobaczyć nagranie z dzisiejszego "Dzień Dobry TVN"! Dziennikarka zakręciła hula-hoop, a popis jej umiejętności jest już hitem sieci.

Kinga Rusin kręci hula-hoop

Kinga Rusin i Piotr Kraśko wzięli dziś udział w aktywnościach fizycznych na antenie Dzień Dobry TVN. Zaproszeni goście, trenerzy fitness, zaprezentowali ćwiczenia z hula-hoop. Swoje umiejętności zaprezentowali również prowadzący program śniadaniowy. Okazało się, że Kinga Rusin kręcenie hula-hoop ma opanowane do perfekcji! Pokazała nie tylko takie standardowe czyli na biodrach, ale również zakręciła na szyi!

Od razu widać, że w dzieciństwie była w tym mistrzynią, a takich umiejętności się nie zapomina!

Kinga Rusin w dzisiejszym wydaniu "Dzień Dobry TVN" wzięła czynny udział w aktywnościach fizycznych. Zobacz, jak poradziła sobie kręcąc hula-hoop.

W ostatnim miesiącu u Kingi Rusin sporo się zadziało! Szczególnie zamieszanie wywołało zdjęcie z Adele, które obiegło media na całym świecie. To wszystko z powodu brytyjskiej gwiazdy, która w ostanim czasie sporo schudła, a z racji tego, że wycofała się z show-biznesu, ciężko było uchwycić jej metamorfozę. Zdjęcie Kingi, które powstało na prywatnej imprezie u Beyonce, idealnie to ukazało. Dziś dziennikarka ponownie jest tematem dyskusji, tym razem jednak za sprawą dzisiejszego Dzień Dobry TVN.