Kinga Rusin zachwyciła na Różach Gali 2019! Dziennikarka pojawiła się na scenie w oszałamiającej stylizacji. Gwiazda połączyła połyskującą sukienkę maxi wiązaną w talii ze srebrnymi bogato zdobionymi szpilkami i torebką w kolorze pudrowego różu. Kinga Rusin kocha naturalne akcenty, dlatego całość dopełnił - nie klasyczny naszyjnik - a różowy kwiat. Kiedy patrzymy na Kingę Rusin, mamy wrażenie że zaraz przyjdzie wiosna, a nawet lato, a nie zima ;)!

Reklama

Zobacz także: Kinga Rusin w sukience z najnowszej kolekcji Reserved!

Jak wam się podoba look Kingi Rusin? My jesteśmy zachwyceni oryginalnym połączeniem połyskującego materiału sukienki i delikatnego różowego kwiatu na szyi. To bardzo w stylu Kingi!

ONS.pl

Kinga Rusin do połyskującej sukienki dobrała bogato zdobione srebrne sandałki na szpilce.

ONS.pl