Kinga Rusin wychodzi ze studia "Dzień Dobry TVN" cała w beżu. Taki total look to hit wiosny 2020

Kinga Rusin zdecydowanie należy do grona najbardziej stylowych gwiazd. Prowadząca "Dzień dobry TVN" w programie śniadaniowym często zaskakuje doskonałymi stylizacjami z kobiecymi sukienkami w roli głównej, z kolei prywatnie bardzo często stawia na modne zestawy ze spodniami w roli głównej! Ostatnio zdecydowała się na stylizację z beżem w roli głównej! Dziennikarka tym samym dołączyła do gwiazd, które uwielbiają stonowane zestawy z tym kolorem. Zobaczcie najnowszy look Kingi Rusin! Też należycie do fanek beżu?

Zobacz także: Kinga Rusin nie przestaje zachwycać! Tym razem postawiła na kultową torebkę za ponad 4000 zł!

Kinga Rusin stawia na modny beż!

Gwiazda TVN doskonale wie, co jest aktualnie modne i potrafi stworzyć świetną stylizację, która podkreśla jej atuty! Jak wiadomo klasyka zawsze się sprawdza i na taki look postawiła Kinga Rusin. Beżowy golf, spodnie z kantem i ciepły kardigan, który z powodzeniem zastąpi płaszcz to idealna stylizacja na co dzień.

Dziennikarka nie zapomniała też o modnych dodatkach! Czarne klasyczne botki i torba Chanel to idealne dopełnienie tego zestawu. Zgadzacie się?

Zobacz także: Kinga Rusin w wiosennych trendach 2020! Jej bluzkę z bufiastymi rękawami kupicie w Reserved

Modny total look w kolorze beżowym to prawdziwy hit wiosny 2020. Tylko spójrzcie na tę stylizację! Wygląda doskonale.

Kinga Rusin do beżowego zestawu wybrała czarną klasyczną torbę Chanel.

Podobają Ci się ciepłe kardigany?