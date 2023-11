Kinga Rusin przeżywa drugą młodość! Od dłuższego czasu dziennikarka zachwyca promiennym wyglądem. W rozmowie z reporterką "Dzień Dobry TVN" gwiazda zdradziła, czemu zawdzięcza tak doskonałą formę.

Nigdy tego nie mówiłam, myślę, że powiem to po raz pierwszy. To wszystko jest kwestia odpowiedniego mężczyzny przy boku. Patrzę na siebie dziś i myślę sobie: hmmm, to zaczęło się od tej chwili. Jeżeli wstajesz i kładziesz się z taką aurą miłości, szacunku, jeżeli słyszysz bez przerwy komplementy i w ogóle nauczyłaś się już je przyjmować i mówić: dziękuję. Jeżeli pragniesz więcej, jest ci dobrze i jesteś szczęśliwa, to po prostu to widać na twarzy. Jestem osobą, która jest spełniona, zadowolona, szczęśliwa - zapewnia Kinga Rusin.