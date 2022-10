Kinga Rusin przeżyła horror. "Jad zaczął mnie paraliżować". Wszystko na oczach jej córek!

Gdy jakimś czas temu zniknęła z anteny i wyjechała z kraju wielu podejrzewało, że Kinga Rusin może mieć dość polskiego życia publicznego. Jednak dziennikarska dusza nie daje o sobie zapomnieć. Choć z daleka od Polski, Rusin nadal zabiera głos w sprawach ważnych dla niej, dla innych Polek i Polaków. Tym razem na greckiej wyspie Rodos napisała długi post o wypowiedzi doradcy ministra edukacji Przemysława Czarnka. Mocne słowa dziennikarki wywołały mnóstwo komentarzy. I choć głównie dotyczyły tego, co Kinga Rusin napisała, obserwatorzy nie mogli nie zauważyć tego jak gwiazda wygląda... Zresztą zobaczcie sami. Zobacz także: Wiedzieliście, że do ślubu poszła w sukni komunijnej? Oto 9 zaskakujących faktów związanych z Kingą Rusin Kinga Rusin ostro o słowach doradcy Czarnka Kinga Rusin niedawno skończyła 50 lat. Była gwiazda " Dzień dobry TVN " ma ugruntowane poglądy na sytuację w kraju i, choć od miesięcy przebywa za granicą , od czasu do czasu pisze o bieżących wydarzeniach w Polsce. Tym razem mocno poruszyła ją wypowiedź jednego z doradców ministra edukacji. Kobieta ambitna, niezależna, szczęśliwa i spełniona to koszmar Ministerstwa Ciemnoty Narodowej - zaczyna prowokacyjnie dziennikarka. - Drodzy Rodzice, wasze córki nie tylko będą musiały rodzić uszkodzone płody, nawet gdy zagraża to ich życiu. Najpierw wychowa je Państwo i grupa miłych panów w sutannach by nie były „zepsute duchowo”, nie „zamykały się na płodność” i nie „zwalczały obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie” - bo istotne jest „ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich”! Tak, nie przyśniło Wam się średniowiecze - pisze, odnosząc się do słów doradcy ministra. Widać, że wypowiedź dr Pawła Skrzydlewskiego, który niedawno...