Kombinezony nie wychodzą z mody już od kilku sezonów i zaskarbiły sobie sympatię kobiet. Są idealną alternatywą dla sukienek i sprawdzają się zarówno w stylizacjach eleganckich jak i na co dzień. Ten element garderoby pokochała także Kinga Rusin - dziennikarka w swojej ostatniej stylizacji postawiła na zielony, zwracający uwagę kombinezon w kropki. Jeden element tworzy całą stylizację i jest idealną opcją dla kobiet, które nie czują się swobodnie w sukienkach. Podobny model do tego, który ma na sobie dziennikarka, znajdziemy na Asos i kosztuje on ok. 230 zł.

Reklama

Zobacz także: Trend na kombinezony! Rozenek, Rusin i Macademian Girl pokochały najgorętszy hit lata!

Kinga Rusin w swojej szafie ma ich mnóstwo i znajduje dla nich zastosowanie niezależnie od pory roku. Do gwiazd, które również uwielbiają kombinezony, zalicza się m.in. Doda, Magda Wójcik czy Małgorzata Kożuchowska. Każda nosi je w swoim stylu!

Zobacz także: Seksowny kombinezon i szpilki za 3500 zł! To jeden z najlepszych looków Małgorzaty Kożuchowskiej

Kinga Rusin uwielbia kombinezony - pamiętacie ten kolorowy, który zakłada często latem? My tak - i kochamy go!