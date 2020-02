Kinga Rusin na okładce "Party"! Ile wygra, co straci...

Kinga Rusin to zdecydowanie bohaterka ostatnich tygodni. Tuż po oscarowej nocy fani ekscytowali się jej wpisem, w którym opowiedziała o imprezie z największymi gwiazdami Hollywood. Jej zdjęcie z Adele pokazały media na całym świecie. Kilka dni po tych wydarzeniach materiał na ten temat wyemitowały Wiadomości TVP i... rozpętała się burza. Kinga Rusin w emocjonalnym wpisie zapowiedziała procesy przeciw twórcom materiału. Najnowszy magazyn "Party" postanowił sprawdzić co dziennikarka może zyskać, a co stracić na tej sprawie. O komentarz do zapowiedzi pozwów poprosiliśmy też Telewizję Polską.

W magazynie "Party" przeczytacie również najnowsze informacje na temat Ewy Farnej, Małgorzaty Rozenek, czy Roksany Węgiel. Na pewno będzie ciekawie!

Poza tym, magazyn poświęca aż 28 stron dodatkowi "Party Wedding", gdzie znajdziecie wszystko to, co młodzi powinni wiedzieć przed najważniejszą uroczystością w życiu! Zobaczycie najdroższe śluby, najpiękniejsze suknie, najwspanialszą biżuterię!

"Party" już w poniedziałek w punktach sprzedaży!