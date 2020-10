Kinga Duda wejdzie do polityki na stałe? "To osobista decyzja prezydenta i jego żony Agaty"

Czy powołanie Kingi Dudy na doradczynię prezydenta Andrzeja Dudy to wstęp do jej kariery politycznej?

Spośród 13 doradców powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę jego córka Kinga Duda (24) jest najmłodsza. Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP nie ma informacji, w czym konkretnie będzie doradzać, można tam jednak przeczytać, że córka głowy państwa specjalizuje się „w międzynarodowym arbitrażu handlowym i inwestycyjnym oraz prawie prywatnym międzynarodowym”.

Powołanie Kingi na to stanowisko spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mediów i ludzi ze świata polityki. „To niepojęte, żeby młoda osoba uwikłana w rodzinny kontekst, a zarazem absolwentka rozmaitych studiów, gdzie zapewne uczyli ją o różnicy między tym, co prywatne i publiczne, dała się wciągnąć w polityczną grę (…). I w jakiej to sprawie posłuszna i nijaka pani Kinga może doradzać tatusiowi”, grzmiała na Facebooku etyczka Magdalena Środa. Czy córka prezydenta sprawdzi się w nowej funkcji i dlaczego się na nią zdecydowała?

WAŻNY PUNKT W CV?

W zeszłym roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, zgłębiała tajniki prawa w Waszyngtonie, a po powrocie do Polski wzięła udział w międzynarodowym konkursie dla studentów prawa. Ukończyła go na podium i w ramach nagrody wyjechała do Londynu na półroczny staż w prestiżowej kancelarii. Miesięczne wynagrodzenie stażysty wynosi tam ok. 1,5 tys. funtów. Prezydentowi Kinga doradzać będzie za darmo. Nowe stanowisko nie będzie się też wiązać z jakimikolwiek przywilejami.

„Kindze Dudzie (…) nie przysługują żadne dodatkowe profity, jak np. gabinet, ochrona, środki pieniężne czy samochód”, podkreślił w rozmowie z Interią rzecznik prasowy prezydenta Błażej Spychalski.

Mimo to komentatorzy zwracają uwagę, że funkcja prezydenckiego doradcy może być dla Kingi ważnym szczeblem w karierze.

– Niektórzy zarzucają Kindze, że zależy jej na wpisie do CV, ale przecież ona ma w CV wpisane, że jest córką prezydenta! To wystarczy, aby zrobić na przyszłych pracodawcach wrażenie! – mówi w rozmowie z „Fleszem” Ewa Minge.

Inne zdanie ma Karolina Korwin Piotrowska.

– „Córka prezydenta” w CV to żadne osiągnięcie, raczej deprecjonowanie jej dokonań – twierdzi.

Czy nowa posada może oznaczać start w polityce?

– Nie życzyłabym jej tego, bo to brudny sport. Chciałabym jednak, aby pozytywnie nas zaskoczyła jako doradczyni prezydenta – dodaje dziennikarka.

Z kolei „Polityka” donosi, że to rodzice naciskali Kingę, by objęła funkcję doradcy:

„To osobista decyzja prezydenta i jego żony Agaty. (…) (Kinga Duda) myśli o międzynarodowej karierze prawniczej, a taki zapis w życiorysie może jej pomóc”, cytuje tygodnik osobę z otoczenia głowy państwa.

Czy Kinga sobie poradzi?

– Na pewno nie będzie jej łatwo. Jako matka i osoba znana już jej współczuję. Mam nadzieję, że jest przygotowana i zahartowana – dodaje Ewa Minge.

SHOW-BIZNES NIE DLA NIEJ

Kinga okazji do zahartowania się miała mnóstwo. Od pięciu lat mierzy się z ogromnym zainteresowaniem mediów. Jak to początkowo znosiła, zdradził jej znajomy Maciej Musiał: „Ona kompletnie sobie nie radziła z popularnością. Wszyscy znajomi robili jej zdjęcia, kręcili sobie z nią filmiki. Tłumaczyłem jej, że musi wyznaczać granice”, mówił w programie Kuby Wojewódzkiego aktor. Granicę miała wyznaczyć podobno dopiero Agata Kornhauser-Duda, która poleciła córce usunąć się w cień i skupić na nauce. Tak też Kinga zrobiła. Od tego czasu jest o niej głośno tylko w kontekście sukcesów zawodowych. Na temat życia prywatnego i osobistych przekonań Kinga milczy.

NOWE WYZWANIE

Ciszę przerwała ostatnio raz, podczas tegorocznego wieczoru wyborczego taty. Z mównicy zaapelowała: „(…) wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek”.

Jej przemówienie spotkało się z mieszanymi opiniami, podobnie jak informacja, że została doradczynią prezydenta. A jednak dziedzin, w których Kinga może się wykazać na tym stanowisku, jest sporo. – Jej pokolenie to prawdziwe tsunami światopoglądowe, ludzie zaangażowani w sprawy ekologii i praw człowieka. Właśnie w tych kierunkach Kinga powinna delikatnie pchnąć swojego tatę – radzi Korwin Piotrowska.

– Mam nadzieję, że odziedziczyła rockandrollowe geny po swoim wujku, poecie Jakubie Kornahuserze, i tego rock and rolla przemyci do prezydentury taty – dodaje ze śmiechem. Ewa Minge dopowiada:

– Dajmy jej szansę, jest przecież wykształconą dziewczyną. To głos młodego pokolenia, którego bardzo brakuje – mówi.

Czy córka prezydenta wykorzysta tę szansę? Dowiemy się pewnie niebawem.