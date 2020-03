Trening i sprzątanie stajni w 1. odcinku "8 wspaniałych"! Kim są uczestnicy programu Marty Manowskiej? 

Pierwszy odcinek nowego programu Marty Manowskiej "8 wspaniałych" za nami! Poznaliśmy wszystkich uczestników, którzy z różnych powodów zgłosili się do programu, ale wszyscy mają jeden cel - chcą zmienić swoje życie. Każdy z nich ma na to własną receptę.

Co działo się w 1. odcinku "8 wspaniałych"?

W małej wsi na Lubelszczyźnie uczestnicy programu po raz pierwszy podzielili się historiami swojego życia. Postanowili się lepiej poznać i urządzili sobie imprezę, która zakończyła się późno w nocy. A poranek zaczął się bardzo intensywnie… Marta Manowska obudziła „8 wspaniałych” o 7 rano i rozpoczęli dzień od treningu, a zakończyli na sprzątaniu stajni.

W pierwszym odcinku „wspaniałym” został Sebastian, a nagrodą okazała się odznaka szeryfa. Poznajcie sylwetki uczestników programu "8 wspaniałych"!

Uczestnicy programu Marty Manowskiej "8 wspaniałych"

Albert Kuźmiński

Albert (48 lat) pochodzi z Mielca. Albert prowadzi sklep internetowy. Pedantyczny i zadbany, typ zamkniętego w sobie twardziela – tak Albert wygląda na pierwszy rzut oka, ale pod tą maską kryje się wrażliwy facet, którego największą miłością życia są jego dwie córki (13 i 23 l.) – dla nich gotów jest zrobić wszystko. Właśnie walcząc o odnowienie relacji ze swoimi dziećmi Albert zdecydował się wziąć udział w programie. Jego trzy nieudane małżeństwa i ciągła walka o kontakt z córkami spowodowały, że zamknął się w sobie i przestał wierzyć, że kiedykolwiek jeszcze uśmiechnie się do niego los.

Łukasz Stec

Łukasz (32 lata) pochodzi z Rzeszowa. Aktualnie poszukuje pracy, ale ma doświadczenie w pracy jako magazynier i kierowca ciężarówek. To prawdziwy mol książkowy, lubi czytać zwłaszcza książki o dążeniu do doskonałości. W teorii wie wszystko, ale ma problem z zastosowaniem tej wiedzy w życiu. Łukasz właśnie zakończył 16-letni nieformalny związek, z którego ma czteroletniego syna. Syn jest dla Łukasza oczkiem w głowie. To właśnie dla niego Łukasz jest w stanie zachować poprawne stosunki z dziewczyną, która zdradziła go emocjonalnie. Łukasz wie, jak ważna jest relacja ojciec – syn, bo bardzo mu jej brakowało w dzieciństwie. Ojciec Łukasza był przewlekle chory, był przykuty do łóżka. Łukasz marzy o tym, aby jego relacje z synem były jak najbliższe.

Adam Rzepkowski

Adam (48 lat) pochodzi z Łodzi. Typ macho, jego największą pasją są motocykle. Twardo stąpa po ziemi. Jest współwłaścicielem rodzinnej firmy produkującej manekiny wystawowe. Adam jest pewny siebie, czasem bywa cyniczny i złośliwy, ale potrafi się wzruszyć – zwłaszcza kiedy mówi o swojej żonie, z którą – choć nie ma formalnie rozwodu – nie mieszka już od dłuższego czasu. Adam bardzo kocha żonę i to dla niej zdecydował się na udział w programie. Chce pokonać swoje wady i pokazać, że potrafi stoczyć niełatwą walkę z samym sobą, obnażyć swoje słabości i wygrać. Wie, że nagrodą będzie powrót do żony. Walce Adama kibicują jego dzieci – 20-letnia córka i 15-letni syn oraz mama, która uwielbia swoją synową.

Sebastian Jajszczak

Sebastian (32 lata) mieszka w Mińsku Mazowieckim. Pracuje na dwa etaty. Jest instruktorem nauki jazdy i magazynierem w sklepie. To jeden z najbardziej wrażliwych i najokrutniej potraktowanych przez los uczestników programu. Pochodzi z wielodzietnej rodziny. Dzieciństwo Sebastiana to ciągłe zmaganie się z chorobą alkoholową jego ojca, strach przed agresją i marzenia o lepszym życiu. Charakter Sebastiana ukształtowała jego mama i siostry, które były dla niego oparciem w ciężkich chwilach. Sebastian nie pije alkoholu i przysiągł sobie, że kiedyś stworzy prawdziwą, kochającą rodzinę. Pragnie zostać ojcem ze swoich marzeń, czułym, kochającym tatą, którego sam nigdy nie miał. Sebastian rozstał się ze starszą od siebie kobietą, z którą był w czteroletnim związku.

Paweł Kleban

Paweł (34 lata) pochodzi z Białegostoku. To człowiek dusza – pogodny, wrażliwy, zawsze otwarty na problemy innych ludzi. Gotowy nieść pomoc zawsze i wszędzie. Ma dużą nadwagę, z którą nieustannie walczy. Jedną z jego największych pasji jest śpiew. Nie ma wykształcenia muzycznego, ale wierzy, że może ktoś dostrzeże jego talent. Paweł jest taksówkarzem, a jego prawdziwą pasją jest sztuka barmańska i w tym zawodzie również spełnia się okazjonalnie. Ostatni związek Pawła to historia na film. Miłość jego życia nie mogła się zdecydować, czy wybrać Pawła, czy mężczyznę, z którym była zaręczona. W końcu, zdecydowała się jednak wyjść za tego, którego nie kochała. Po kilku miesiącach nieszczęśliwego małżeństwa, kobieta wróciła do Pawła, by już po ośmiu miesiącach zniknąć bez słowa. Paweł wciąż wierzy, że mogą być razem.

Radosław Żyłka

Radek (32 lata) mieszka we Wrocławiu, gdzie prowadzi firmę montującą meble. To typ przystojniaka, na którego błękitne oczy dałaby się nabrać niejedna kobieta. Radek dobrze o tym wie i potrafi to wykorzystywać. Ma talent aktorski, którego używa w różnych sytuacjach. Niestety, jego aktorskie umiejętności to również przekleństwo, bo pogubił się w swoich życiowych rolach. Nie do końca potrafi odróżnić dobro od zła. Jest rozwiedziony. Z niedawno zakończonego związku ma 6-letniego syna. Jego największą słabością są emocje, z którymi nie potrafi sobie radzić. Radek bywa wybuchowy. Jego celem jest zapanowanie nad sobą, bo wierzy, że dzięki temu odnajdzie w życiu spokój i nową miłość.

Jarosław Piątak

Jarosław ma za sobą trwające 7 lat małżeństwo, które zawarł w wieku 27 lat. Jego 16-letni syn i 8-letnia córka mieszkają w Niemczech. Kiedyś starał się o kontakt z dziećmi, ale teraz wychodzi z założenia, że to dzieci powinny zabiegać o jego miłość. Jarek w wieku dwóch lat został adoptowany. Po latach poznał swoich biologicznych rodziców, ale nie chce żeby łączyły ich jakieś bliższe relacje. Mężczyzna bardzo mocno przeżył śmierć swojego adopcyjnego ojca, który był dla niego najbliższą osobą i jedynym męskim autorytetem. Jarek lubi się bawić na całego – zagłusza tym swoje lęki. Jego marzeniem jest powrót do Polski i odnalezienie prawdziwej miłości.

Piotr Walkiewicz

Piotr (44 lata) pochodzi z Krakowa, gdzie prowadzi serwis komputerowy, ale marzy o tym, aby otworzyć kiedyś sklep z akcesoriami motocyklowymi. Choć jest Krakusem, to zachowuje się jak angielski lord. Piotr jest powściągliwy w emocjach, uwielbia czarny humor. Jest błyskotliwy, ale jednocześnie zachowuje się jakby skrywał jakąś tajemnicę. Piotr był żonaty przez półtora roku. Ma dwóch dorastających synów w wieku 14 i 16 lat. Kiedy mówi o swoich dzieciach, szklą mu się oczy – to jego czuły punkt. Mężczyzna przez lata walczył o dobre relacje z dziećmi i jest gotów dla nich zrobić wszystko. Podkreśla to na każdym kroku. Jego ostatni 10-letni związek właśnie się zakończył. Piotr walczy ze swoim charakterem uważa, że jest zbyt nieśmiały, nie wierzy w siebie, a przede wszystkim brak mu życiowej konsekwencji.

