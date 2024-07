Kim Kardashian chciała by jej ślub był wyjątkowy. Od dawna twierdziła w wywiadach, że marzy by jej ceremonia była równie ważna jak ślub Kate Middleton i Księcia Williama.

Jak można się domyśleć ślub Kim i koszykarza Krisa Humphriesa nie ściągnie wielomilionowej widowni przed telewizory, ale celebrytka robi wszystko by jej ślub zyskał rangę wydarzenia.

Ażeby było inaczej i niekonwencjonalnie Kardashian postanowiła nie zakładać tradycyjnej białej sukni. Biały i czarny zarezerwowany jest jedynie dla gości. Jedynie i aż, bowiem goście nie mają prawa założyć czegokolwiek innego, a gdy ktoś pokusi się na bardziej kolorowy strój Kim uzna to za obrazę.

Kim będzie mieć zatem idealne tło by się wyróżnić. Na jaki kolor stawiacie? Róż, a może soczysta czerwień?

