Kilka dni temu Kanye West i Kim Kardashian przylecieli do Europy. Para wpadła na krótką wizytę do Paryża, aby zrobić zakupy. W tym celu gwiazdy udały się do jednego z ekskluzywnych butików, w którym można nabyć ubrania największych światowych projektantów. Przez cały czas podążali za nimi paparazzi, polujący cały czas na nowe zdjęcia ciążowego brzuszka celebrytki.

