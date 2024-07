Kim Kardashian i jej kolejna udana stylizacja. Tym razem gwiazda pojawiła się na zakupach u boku swojej młodszej siostry - aspirującej modelki - Kendall Jenner. Kim na shopping w słynnym Barney's założyła dzianinową sukienkę - tubę projektu Merino. Do tego miała na sobie krótką kurtkę "Olympia" marki Acne, która kosztuje ok. 1200 złotych. Kim założyła również zamszowe szpilki Aquazzura za ok. 2,000 złotych.

Oprócz Kim, która wyglądała jak zwykle świetnie na zdjęciach widzimy Kendall Jenner, która w tym sezonie debiutowała w pokazach podczas Paris Fashion Week. Kendall, która w przeciwieństwie do siostry jest wysoka i szczuplutka postawiła na luźne spodnie i crop top w kontrastującym do nich kolorze. Celebrytka nie zapomniała również o modnych dodatkach. Na ramieniu można było dostrzec torebkę Chanel za kilkanaście tysięcy złotych.

