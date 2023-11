Wiele osób zastanawia się, kim jest "Remo", odpowiadający za sukcesy "YoungStars" - nie widuje się go na ściankach, nie udziela wywiadów, nie pojawia się w śniadaniówkach, a na swoich socialach uzbierał kilkaset tysięcy fanów i obserwatorów. A już dziś premiera długo wyczekiwanej płyty Remigiusza "Remo" Łupickiego, producenta, autora tekstów, a przede wszystkim właściciela wytwórni "My Music", reprezentującej takie gwiazdy jak Sylwia Przybysz, Sylwia Lipka czy Jeremi i Artur Sikorscy.

Premiera płyty "Przed Siebie"!

Dziś jak pisze, to jeden z najważniejszych dni w jego życiu zawodowym - premiera płyty i teledysku do singla "Przed siebie", do której zaprosił m.in. Sylwię Przybysz, Bartka Kaszubę czy Dominikę Sozańską. Klipy z albumu biją rekordy popularności mimo, że nie są grane w radio i TV - przekroczyły już 7 milionów wyświetleń (poniżej niektóre z nich). A sama płyta w "preorderze" sprzedała się już w 2.500 nakładzie! Zobaczcie!

Klip do piosenki "Przed siebie"

Inne piosenki z płyty "Przed siebie":

Na płytę "Przed siebie" czekały młode gwiazdy!