Nowym jurorem programu "The Brain. Genialny Umysł" jest Remigiusz Wierzgoń, bardziej znany jako ReZi! To jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Jego kanał śledzą miliony fanów. Swoje filmy (dotyczące gier) zaczął wrzucać do sieci w 2010 roku. Szybko zyskał ogromną popularność, a ma dopiero 21 lat! W rozmowie z "Party.pl" vloger pochwalił się talentem, o którym jego wielbiciele mogli jeszcze nie wiedzieć ;)

Zobaczcie!

O ReZim będzie głośno!