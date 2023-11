Reklama

Quebonafide, czyli jednej z najpopularniejszych polskich muzyków, świętuje dziś 27. urodziny! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy filmik - 5 faktów z jego życia, o których być może nie miałaś pojęcia! Co go łączy z Dodą? Co śpiewa o Natalii Szroeder? Zobaczcie nasz materiał!

Wszystkiego najlepszego dla Quebonafide!

