Dla fanów piłki nożnej finał Ligi Mistrzów to niezwykle ważne wydarzenie! Ten mecz oglądają miliony osób na całym świecie. Postanowiła to wykorzystać niejaka Kinsey Wolanski, która w pewnym momencie wbiegła ubrana jedynie w bardzo kuse body na boisko. Ochroniarze zatrzymali ją dopiero po kilkudziesięciu sekundach. I choć po ledwie kilku sekundach kamery zostały skierowane w inną stronę to wystarczyło, by modelce przybyło mnóstwo obserwujących!

Reklama

Kim jest Kinsey Wolanski

Do tej pory Kinsey Wolanski na Instagramie obserwowało około 650 tysięcy osób. O takiej liczbie marzy niejedna gwiazdy, ale dla instagramerki to chyba było za mało. Podczas finału Ligi Mistrzów Kinsey w bardzo seksownym, czarnym body wbiegła na boisko. Efekt? Sędzia Damir Skomina przerwał mecz, ale Wolanski udało się zareklamować konto YouTubowe partnera, którego na tym kanale społecznościowym śledzi ponad 10 mln osób!

Zobacz także: Polscy piłkarze nie zapominają o dzieciach! Ten filmik sprawi, że będziesz kochał polską kadrę jeszcze bardziej!

W ciągu kilkunastu godzin Kinsey dorobiła się ponad 1 mln 750 tys. nowych obserwujących! Jednak... nie na długo. Po kilku godinach bowiem jej instagramowe konto zostało zablokowane. Instagramerce z pewnością grozi również zakaz stadionowy i wysoka grzywna. Poznał ją jednak cały świat.

Tak wyglądało zajście w czasie transmisji:

A tak z trybun. Nagranie zrobił jej chłopak (uwaga padają wulgaryzmy):

Instagramerka została zatrzymana i wyprowadzona z płyty boiska.

EastNews