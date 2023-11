Reklama

Nową Miss Polski została 27-letnia Olga Buława, na co dzień stewardessa LOT-u! Musiała jednak pokonać sporą konkurencję - wśród nich m.in. Joannę Babynko, która została Miss Widzów Polsatu! Na scenie zaś zaprezentowały się również obłędne Natalia Szroeder i Margaret! Olga musiała więc się mocno postarać, by ją zauważono. Na szczęście - udało jej się to znakomicie!

Dobry wybór? Zobaczcie materiał!

