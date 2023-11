Ida Nowakowska nie narzeka na brak pracy. Do niedawna mogliśmy ją oglądać w roli prowadzącej program "Bake off Junior", gdzie tworzyła duet z Marceliną Zawadzką. Ostatnio Ida Nowakowska zasiadała w jury "Dance, Dance, Dance". Tancerka jest bardzo wymagająca i dość surowa w swoich osądach. Niestety, praca w Polsce wiąże się z tym, że Ida Nowakowska bardzo rzadko widuje swojego męża. Jak para radzi sobie z tą rozłąką? Czy młodszy od gwiazdy Jack rozumie tę sytuację? Zobaczcie, co zdradziła nam jurorka "Dance, Dance, Dance"!

Ida Nowakowska i Jack są małżeństwem od 2015 roku

