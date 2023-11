3 z 3

Małe rzeczy

Kiedy Mariusz ponad pięć lat temu rzucił „stare życie”, liczył, że będzie miał więcej czasu dla rodziny. Upomniał się jednak o niego... show-biznes! Spodobał się na castingu do reklamy i zaczął statystować (choćby w „Pierwszej miłości”). Początkowo na ekranie było go widać przez 20 sekund. Kiedy jednak zgłosił się na casting do serialu policyjnego, wszyscy się w nim zakochali! Reżyserzy „Policjantek i policjantów” korzystają też z jego zawodowego doświadczenia, choć wiadomo, że o swojej pracy w od- dziale antyterrorystycznym Mariusz nie może dużo opowiadać ani im, ani dziennikarzom. Chętnie za to mówi o swojej córce, 17-letniej Nikoli.

– Idzie w moje ślady, pięknie śpiewa i gra na ukulele – podkreśla.

To właśnie córce Mariusz często powtarza swoją receptę na szczęście: „Cieszyć się z małych rzeczy, sięgać po wielkie, ale nie zapominać, by na koniec dnia być sobą!”. Brzmi prosto, ale w przypadku Mariusza zadziałało.

