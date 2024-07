W poniedziałkowy wieczór w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie TeleKamer. Na rozdanie jednych z najważniejszych nagród w przemyśle telewizyjnym przyszło oczywiście wiele polskich gwiazd. Nie obyło się bez spektakularnych kreacji i zaskakujących rozstrzygnięć. Przypomnijmy: Plejada polskich gwiazd na wielkiej gali Telekamer 2014

TeleKamery to wydarzenie, na które zaproszenie otrzymali tylko wybrani goście i media. W przeciwieństwie do innych branżowych imprez, opcja wejścia na galę bez zaproszenia zupełnie nie wchodziła w grę. I to na tym tle prawdopodobnie doszło do bardzo niecodziennej i szokującej sytuacji. Ochroniarze nie chcieli bowiem wpuścić Izabeli Kisio-Skorupy, mamy znanej aktorki, Aleksandry. Kobieta wdała się w awanturę z ochroniarzem i doszło nawet do rękoczynów. Według świadków można nawet mówić o pobiciu.

MATKA ALEKSANDRY KISIO pobiła ochroniarza z Telekamer bo odmówili jej wejścia bo nie miała zaproszenia i zrobiła awanturę. Była taka awantura, że nie można było zrobić nawet zdjęcia. Wszystkich wyproszono, wyprowadzono kobietę a ona znowu wróciła - czytamy w relacji ze zdarzenia na Flesik.pl (pisownia oryginalna).

Aleksandra pozostaje w napiętych stosunkach ze swoją matką, a swego czasu przed media przeszła mała burza spowodowana ich konfliktem. To właśnie Izabela Kisio zasłynęła zdaniem "Nigdy jej nie uderzyłam, a powinnam". Matka aktorki jest też stałą bywalczynią bankietów i to niekoniecznie tylko tych, na które dostaje zaproszenia.

