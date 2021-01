Kiedy miała dwa miesiące, ojciec oblał ją kwasem. Dziś jest modelką i pomaga innym

Anmol Rodriguez to prawdziwa inspiracja. Dziś 26-latka jest modelką, mówczynią motywacyjną oraz założycielką fundacji, wspierającej osoby, które przeszły w życiu to, co ona sama. Choć nazywa siebie nie ofiarą, a ocalałą, a z jej twarzy nie znika uśmiech, przeszła piekło i próbowano ją uśmiercić z rąk własnego ojca - wszystko przez to, że nie była chłopcem. Historia Hinduski, która mając zaledwie dwa miesiące została oblana kwasem solnym, poruszyła cały świat, a niezwykła machina ruszyła, kiedy ta odkryła media społecznościowe. Jej losy postanowiła opowiedzieć również Martyna Wojciechowska.

Anmol Rodriguez. Modelka, która cudem ocalała

Anmol przyszła na świat 17 listopada 1994, niestety, nie była tym dzieckiem, na które czekał jej ojciec. Kiedy dziewczynka miała dwa miesiące, mężczyzna postanowił pozbyć się zarówno żony, jak i córki. Kiedy niemowlę było karmione przez swoją matkę, ten oblał je kwasem solnym. Na skutek obrażeń kobieta zmarła, Anmol cudem ocalała.

Mój ojciec został skazany na karę więzienia, a ja przez pięć lat przebywałam w szpitalu, przechodząc leczenie. Poza tym nie miałam dokąd pójść, nie było nikogo, kto chciałby mnie adoptować. Lekarze i pielęgniarki opiekowali się mną, dopóki nie trafiłam do sierocińca" - mówiła w wywiadzie dla portalu Your Story.

Choć w sierocińcu dzieci przywykły do jej odmiennego wyglądu, jak się okazało poza nim stanowiło to przeszkodę do nawiązania przyjaźni. Anmol Rodriguez skupiła się na nauce, dostała się na studia. Niestety, właśnie tam na własnej skórze przekonała się, czym jest dyskryminacja. Młoda kobieta zmagała się z depresją i choć za namową innych, starała się nie zwracać uwagi na to, jak odbiera ją społeczeństwo, nie było łatwo.

Pomimo ukończenia studiów, moja walka się nie skończyła. W biurze ludzie gapili się na mnie. Czułam się okropnie. Po jakimś czasie zwolniono mnie, bo większość osób skupiła się na mojej twarzy - wyznała.

Jak się okazuje, jeden z przełomowych momentów w życiu Anmol Rodriguez nastąpił, kiedy ta odkryła media społecznościowe i postanowiła publikować w nich swoje zdjęcia. Fotografowie zaczęli zapraszać ją przed obiektyw, marki do współprac, a jej historia oraz wiara w siebie stały się inspiracją dla milionów osób na całym świecie.

Kwas nie kończy naszego życia. Może jedynie zmienić twarz, ale nie zniszczy duszy. W środku jesteśmy tacy sami, powinniśmy zaakceptować to, kim jesteśmy i żyć szczęśliwie - mówi, cytowana przez Martynę Wojciechowską.

Czy jej losy staną się inspiracją do napisania książki lub powstania filmu? Nie mamy wątpliwości, że odniosłyby one taki sam sukces, jak "Kwiat Pustyni".

Dziś Anmol Rodriguez ma 26 lat i spełnia się w roli modelki, mówczyni oraz założycielki fundacji.

Choć ma za sobą ciężkie doświadczenia, nigdy nie straciła wiary w siebie, a dziś uśmiech nie znika z jej twarzy.

Anmol stała się prawdziwą inspiracją, a jej historię opowiedziała również Martyna Wojciechowska.