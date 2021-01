Zdjęcie, które pojawiło się w 2016 roku, wstrząsnęło całym światem. Skrajnie wyczerpany, wychudzony 3-latek, pojony wodą przez wolontariuszkę w jednym z nigeryjskich miast, to obraz ciężki do wymazania z pamięci. Jak się okazuje, teraz, kiedy od dnia, w którym chłopczyk spotkał na swojej drodze Anje Ringgren Lovén, mija niemal 5 lat, jego historia staje się żywym dowodem na to, że zmiana świata, zaczyna się od zmiany jednego, ludzkiego życia. Choć Hope przeszedł w swoim życiu piekło, dziś z jego twarzy nie znika uśmiech. Założycielka charytatywnej organizacji Land Of Hope, pokazała niezwykłą przemianę chłopca.

Zobacz także: Dramat bohatera hitowego programu Polsatu! Uczestnik "Chłopaków do wzięcia" walczy o życie w szpitalu

5 lat temu został uratowany przez wolontariuszy. Co dziś dzieje się z chłopcem ze słynnego zdjęcia?

3-latek, któremu dano na imię Hope, został znaleziony w mieście Eket w Nigerii dokładnie 30 stycznia 2016 roku. Właśnie tego dnia wycieńczony chłopczyk, który przez 8 miesięcy samotnie błąkał się po ulicach, po tym jak, przez oskarżenie go o czary, został wyrzucony przez własną rodzinę z domu i pozostawiony na pastwę losu, ten sam los postanowił się do niego uśmiechnąć, a na jego drodze stanęła duńska działaczka Anja Ringgren Lovén. Odkąd słynne zdjęcie obiegło świat, wiele osób śledziło losy dziecka. Dziś 8-latek jest inspiracją dla milionów osób. Jak od tego wyjątkowego dnia potoczyła się jego historia?

On the 30 of January 2016 David Emmanuel Umem and I together with Nsidibe Orok and our team went on a rescue mission... Opublikowany przez Anję Ringgren Lovén Środa, 31 stycznia 2018

Kiedy Anja Ringgren Lovén spotkała chłopca, zabrała go do szpitala, a następnie wzięła pod skrzydła swojej fundacji, która pomaga dzieciom z Nigerii oskarżonym o czary i pozbawionych domów. Fundacja Land of Hope zapewnia im nie tylko opiekę, ale też edukację. Choć dla niektórych "oskarżenie o czary" może wydać się nieprawdopodobne, w Nigerii wciąż jest to duży problem, który poruszyła również Martyna Wojciechowska, przypominając historię chłopca na swoim Instagramie.

W Nigerii, zwłaszcza na południu kraju, niektórzy wciąż wierzą w zabobony, że dzieci mogą zostać opętane i to one odpowiadają za np. klęskę nieurodzaju. Mimo, że jest to prawnie zabronione (od 2008 roku), w praktyce każdego roku kilka tysięcy dzieci słyszy taki wyrok z ust swoich najbliższych. Taki maluch zostaje poddany egzorcyzmom, a raczej torturom, przez lokalnego szamana. Niektóre zostają wygnane z wiosek i zdane same na siebie. Dzisiaj chłopiec, który dostał na imię HOPE jest uśmiechniętym, zdrowym dzieckiem i uwielbia się uczyć - opisała podróżniczka.

Na teraźniejszych zdjęciach Hope jest elegancki i uśmiechnięty. Chłopczyk to prawdziwy przystojniak, a Anja Ringgren Lovén nie ma wątpliwości, że pewnego dnia przemierzy on cały świat, by podzielić się swoją niezwykłą historią.

In exactly 40 days today we are going to celebrate that Hope was rescued 5 years ago. To be exact, Hope was rescued on... Opublikowany przez Anję Ringgren Lovén Niedziela, 20 grudnia 2020

Dziś prawdziwi superbohaterowie nie noszą peleryn, a ich specjalną mocą jest inspirowanie ludzi na całym świecie. Na to miano zasłużyła zarówno Anja Ringgren Lovén, jak i dzielny hope, a także kobieta o imieniu Anmol, która jako niemowlę została oblana kwasem i walczyła o życie, a dziś udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych.