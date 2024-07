Kelly Osbourne to jedna z niewielu gwiazd, która ma do samej siebie tak ogromny dystans i wielkie poczucie humoru. Możemy się o tym przekonać w programie "Fashion Police", który współtworzy. Gwiazda nie boi się krytykować koleżanek z branży za nietrafione stylizacje, ale sama nie przejmuje się tym co mogą powiedzieć o niej inni. Ze swoimi fanami kontaktuje się za pomocą portali społecznościowych, gdzie zamieszcza swoje zdjęcia, których na próżno szukać w kolorowych magazynach. Przypomnijmy: Kelly Osbourne poważnie choruje. Pokazała drastyczne zdjęcia

Celebrytka słynie również z oryginalnego stylu. Przez ostatnie miesiące mogliśmy oglądać jej długie włosy, które pod koniec roku zdecydowała się ściąć i wymodelować na tzw. boba. Teraz jej fryzura przeszła kolejną zmianę, o czym poinformowała sama zainteresowana zamieszczając stosowne zdjęcie. Musimy przyznać, że Osbourne po raz kolejny udowodniła, że nie przejmuje się krytyką, bowiem na załączonej fotografii pokazała się bez makijażu i w bardzo krótkich włosach z wygolonym bokiem. Całość sprawia, że wygląda niezwykle męsko i niezbyt seksownie.

Podoba wam się nowy styl Kelly?

Kelly Osbourne na randce: