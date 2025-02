Dagmara Kaźmierska zyskała szerszą rozpoznawalność za sprawą programu "Królowe życia". Dzięki popularności otrzymała również własny format "Dagmara szuka męża", a także wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami", jednak postanowiła zrezygnować z programu jeszcze przed finałem. Raptem chwilę później wybuchła ogromna afera dotycząca jej kryminalnej przeszłości. Przez wiele miesięcy, mimo licznych obietnic, Kaźmierska nie wydała oświadczenia. Zrobiła to dopiero teraz!

Przypomnijmy, że blisko rok temu portal Goniec.pl ujawnił szczegóły z kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, a także przedstawił zeznania pokrzywdzonych przez nią kobiet, pracownic jej domu publicznego. Już przedtem było wiadomo, że w 2013 roku została skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, na trzy lata pozbawienia wolności, za prowadzenie agencji towarzyskiej czy namawianie do gwałtu i pobicia, jednak nowe doniesienia wstrząsnęły opinią publiczną.

Dowiedzieliśmy się m.in., że Kaźmierska miała stosować przemoc fizyczną oraz psychiczną na swoich pracownicach, również jednej ciężarnej, a także je zastraszać. Ujawnienie mrocznych, mrożących krew w żyłach szczegółów, odbiło się szerokim echem, a sama Dagmara Kaźmierska w jednej chwili została przekreślona przez show-biznes.

Po aferze Kaźmierska odsunęła się na pewien czas w cień, a gdy wróciła do mediów społecznościowych, regularnie zapowiadała, że wyda oświadczenie. Tak jednak nie stało się przez blisko rok. Dopiero w najmniej spodziewanym momencie, w styczniu 2025 roku, Dagmara poinformowała o założeniu kanału na YouTube "Hallo tu Dagmara". 2 lutego opublikowała tam obszerne oświadczenie, w którym odniosła się do medialnej afery i opowiedziała o swojej kryminalnej przeszłości.

Nadszedł chyba czas, żebym Wam, choć troszkę naświetliła, odniosła się właściwie do tej afery medialnej. Wielu z Was na to czekało. Tak jak już wspomniałam wcześniej, rodzina i przyjaciele mnie od tego odwodzili. Niemniej jestem to winna, chociażby tym, którzy nadal we mnie wierzą. Żebyście zobaczyli, że nie taki diabeł straszny, jak go malują

- zaczeła swoje oświadczenie Dagmara.