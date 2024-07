Pełną parą ruszyły przygotowania do kolejnej edycji "You Can Dance". Na castingu w Warszawie pojawiło się mnóstwo chętnych. Jurorzy oprócz wnikliwych ocen zadbali, by prezentować się profesjonalnie. Kinga Rusin wybrała eleganckie brązy. Założyła skórzaną spódnicę z lekkim połyskiem do której zestawiła cienką jedwabną koszulę z transparentymi rękawami.

Ogólnie nie można się przyczepić do tej stylizacji. Jedyne, co odrobinę się gryzie, to czarne pantofle. Naszym zdaniem buty w innymi kolorze świetnie urozmaiciłyby ten look.

Jak widać Kinga całkowicie porzuciła młodzieżowy styl. Niewątpliwie to ogromny plus, po szeroko komentowanych strojach w jakich występowała za czasów, gdy była jeszczde prowadzącą show. Niemniej jednak przy takim młodzieżowym programie, aż się prosi o odrobinę szaleństwa.

Niestety równie poważna była Patrycja Kazadi. Gdyby nie kocie okulary, które dodały stylizacji pazura, pomyślelibyśmy, że wybiera się na bardzo poważną imprezę.

A wy, co myślicie o stylizacji Kazadi i Rusin? Hit, czy kit?

