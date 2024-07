W czwartek odbył się przedpremierowy pokaz dwóch teledysków z projektu "Poland... Why Not?". Pierwszy był klip Nataszy Urbańskiej do piosenki "All The Wrong Places", a drugi Patricii Kazadi i "Get Crazy". Przed prezentacją poszczególnych klipów wypowiadały się bohaterki wieczoru.



Wśród tradycyjnych podziękowań za możliwości, szanse i zaufanie, Kazadi powiedziała:



- Po obejrzeniu teledysku Nataszy wiem jedno. Dla niej zmieniłabym orientację -



My również uważamy, że Natasza jest piękną kobietą.



