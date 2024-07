Kayah zdradziła, jak przygotowuje się do świąt! Podczas kiedy inne gwiazdy wciąż buszują po sklepach w poszukiwaniu prezentów lub składników potraw świątecznych, artystka postanowiła nieco się zrelaksować. Kayah najwyraźniej ma już wszystko gotowe i - by złapać odrobinę równowagi przed spotkaniami z bliskimi - wybrała się na spacer do lasu. A ponieważ grudniowa pogoda w tym roku nie ma nic wspólnego z zimową aurą, piosenkarce udało się znaleźć... grzyby!

Artystka zamieściła zdjęcia ze swojego grzybobrania na swoim profilu facebookowym. Cztery dorodne podgrzybki będą jak znalazł do świątecznych potraw! A cytat z klasyka, czyli "Sorry, taki mamy klimat" nabiera w tym roku zupełnie innego znaczenia...

Nie moglam sie powstrzymac...23 grudnia a tu 4 podgrzyby! Koniec świata!

Posted by Kayah on 23 grudnia 2015

