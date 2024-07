Rusza jesienna ramówka w stacjach telewizyjnych, a co za tym idzie przed nami nowy sezon seriali oraz programów rozrywkowych z udziałem wielkich gwiazd. W zasadzie na każdym kanale będziemy mogli w weekendy oglądać zmagania wokalistów, tancerzy i innych utalentowanych osób.

Są wielkie programy, są wielkie gwiazdy, są więc i wielkie pieniądze. Jak podał "Fakt" jesienią najwięcej zarobi Kayah. Jurorka programu "The Voice of Poland – Najlepszy głos" za każdy odcinek wzbogaci się aż o 26 tys. zł! Na podium są jeszcze dwie inne wielkie damy polskiej piosenki. Po 20 tysięcy będą dostawać Kora ("Must Be The Music – Tylko muzyka") oraz Agnieszka Chylińska ("Mam Talent!").

A wy którą z jurorek najbardziej lubicie oglądać?

(ac)