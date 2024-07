Program "The Voice of Poland" już wzbudza ogromne emocje. Coraz głośniej mówi się o tym, kim będzie czwórka jurorów programu. Jak pisze "Fakt", poza Nergalem i Natalią Kukulską, posadę zaproponowano też Dodzie.

Ta jednak, jak można było się spodziewać, kiedy tylko dowiedziała się, że miałaby wystąpić w jednym programie z byłym ukochanym, odmówiła i w ekspresowym tempie wycofała się z negocjacji.

Wówczas producenci muzycznego show do udziału w nim zaprosili Kayah. Nie dość, że piosenkarka jest obecna na rynku muzycznym od wielu lat, co więcej jest uznaną artystką, słynącą przede wszystkim z własnej pracy, to jeszcze ma doświadczenie na stanowisku jurorskim. Kilka lat temu Kayah oceniała uczestników polsatowskiego programu "Fabryka gwiazd". Jeśli pamiętacie, całkiem nieźle sobie w tej roli radziła.

Jej udział w nowym muzycznym programie TVP byłby więc nie lada atrakcją.

