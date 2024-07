Katy Perry, która jest jedną z najbarwniejszych postaci w świecie muzyki zawiesza swoją karierę! Okazuje się, że piosenkarka postanowiła skupić się na swoim życiu prywatnym. Jak sama gwiazda przyznaje, przyszedł już czas na… dziecko! Katy Perry i jej mąż Russel Brand chcą zostać rodzicami. I chociaż ostatnio pojawiły się już plotki, że artystka spodziewa się dziecka, to niestety wszelkie rewelacje okazały się nieprawdziwe.

- Nie jestem w ciąży. Jeszcze nie. Po prosu przesadziłam z pizzą- sprostowała Katy Perry. Chcę mieć dzieci. Przecież po to bierze się ślub i na męża wybiera faceta, który ma zadatki nie tylko a dobrego partnera, ale i wspaniałego rodzica.

Artystka przyznała, że przez co najmniej rok fani nie będą mogli usłyszeć jej na koncertach. Jednak kiedy już powiększy się gwiazdorska rodzinka Katy z pewnością wróci na scenę.

Reklama