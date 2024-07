Nowy numer amerykańskiej wersji magazynu "InStyle" zdobi królowa "nastoletnich snów" Katy Perry. Ubrana w czarną, koronkową sukienkę i pofarbowane na różowo włosy szczerze opowiada o swojej karierze.



- Kiedy zobaczyłam Beyonce w trasie, miała piękne, błyszczące nogi. Odkryłam ich sekret i skopiowałam jej pomysł. To rajstopy Wolford, 40-stki. Nakładam je najpierw, później kabaretki Capezio. Jestem karczochem - wyznaje zapytana o nazwiska inspirujących ją gwiazd.



Nie mogło też zabraknąć pytania o to jak znosi kilkugodzinne makijaże i charakteryzacje, z których słynie mówi, że w tym celu kupiła fotel stomatologiczny. W wolnych chwilach relaksuje się na nim.



- Zamówiłam specjalny fotel u dentysty, więc kiedy moja makijażystka robi mi makijaż, mogę sobie leżeć, a po przebudzeniu wyglądać jak milion dolarów. Nazywam to "Sleeping Beauty Makeup" - powiedziała w rozmowie z "InStyle".



A mówią, że tylko Polak potrafi...



chimera

Reklama