W weekend odbyła się premiera filmu “One for the Money” w Berlinie, gdzie Katherine Heigl wystąpiła w sukience zaprojektowaną przez Michaela Korsa.

Reklama

Kreacja na jedno ramię wpisuje się w wiosenne trendy, a print w zebrę możliwe, że będzie kolejnym hitem. Chociaż klasycznej panterki raczej nie zastąpi.

Aktorka kreację w zebrę połączyła z wiszącymi kolczykami marki Sutra z żółtych szafirów oraz szpilkami na koturnie od Salvatore Ferragamo.

Reklama

jm