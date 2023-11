To wielka strata dla światowej mody! Nie żyje Kate Spade, znana projektantka, która stworzyła istne "imperium" torebek. Artystka została znaleziona w jej apartamencie w Nowym Jorku. Ciało 55-latki znalazła ekipa sprzątająca. Prawdopodobną przyczyną śmierci Kate Spade jest samobójstwo. Podobno projektantka powiesiła się na szaliku. Przy jej ciele znaleziono również list.

Kim była Kate Spade?

Kate Spade była "królową torebek". Jej eleganckie projekty pokochały kobiety na całym świecie. 55-latka miała ponad 140 butików w samych Stanach Zjednoczonych! Podobno co roku jej marka Kate Spade Handbags przynosiła zysk szacowany na 27 milionów dolarów! Jednak w 2007 roku w jej życiu nastąpił przełom. Kate Spade postanowiła poświęcić się wychowaniu córki. Z tego powodu artystka sprzedała swoje imperium. Jednak dwa lata temu Kate Spade postanowiła wrócić do branży. Projektantka zaprezentowała wtedy swoją nową firmę - Frances Valentine. Wyglądało na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku... aż do teraz!

Na razie nie wiadomo, co dokładnie zawiera list, który zostawiła po sobie Kate Spade. Artystka osierociła 13-letnią dziś córkę, Frances, na której cześć nazwała swoją nową firmę. To wielka tragedia...

Kate Spade nie żyje

Jej markę znały kobiety na całym świecie!