Małżeństwo księżnej Kate i księcia Williama wisi na włosku? Oto ostateczny dowód!

Księżna Kate i książę William ostatnio byli gośćmi programu BBC "A Berry Royal Christmas". Chociaż początkowo spotkanie przebiegało w miłej i spokojnej atmosferze, to jednak w pewnym momencie wydarzyło się coś, co było sporym zaskoczeniem. Wszystko przez niepokojące zachowanie księżnej. Co się stało?

Księżna Kate i książę William przechodzą kryzys?

Książęca para spotkała się z wolontariuszami, którzy pomogli w przygotowaniach świątecznych akcji charytatywnych. W programie "A Berry Royal Christmas" został wyemitowany materiał na ten temat. Początkowo Kate i William przed kamerami wyglądali na szczęśliwych, jednak nagle doszło do niecodziennej sytuacji.

Książę chciał położyć swoją rękę na ramieniu Kate, jednak żona od razu odsunęła się i nie pozwoliła mężowi na ten krok. Jej gest był tak wymowny, że zaniepokoił fanów książęcej pary na całym świecie! Ich wielbiciele zaczęli zastanawiać się, dlaczego księżna odtrąciła księcia właśnie w ten sposób. Tę nietypową sytuację uchwyciły kamery, a nagranie natychmiast trafiło do internetu.

Od pewnego czasu nie milkną spekulacje na temat kryzysu w małżeństwie książęcej pary. Nie wiadomo jednak, czy gest ze strony Kate był celowy i tym samym chciała coś zakomunikować opinii publicznej, czy też była to jedynie niezręczna sytuacja. Fani zaczęli komentować to zajście.

- To było niezręczne. Zbyt niezręczne. Powinni to wyciąć! - Bardzo wymowna reakcja na dotyk osoby, którą kochasz - To było nieprofesjonalne i bezmyślne, by zawstydzić swojego męża w telewizji krajowej - czytamy w komentarzach.

Z pewnością nie poznamy oficjalnego stanowiska Kate w tej sprawie i w dalszym ciągu fani będą snuć jedynie domysły. Miejmy nadzieję, że w związku książęcej pary nie ma żadnego kryzysu i był to tylko niezręczny gest księżnej.

Jak myślicie, czy Kate i William są zgodnym i szczęśliwym małżeństwem?

EastNews

Od pewnego czasu w mediach pojawiają się pogłoski o ich domniemanym kryzysie w związku!