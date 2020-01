Katarzyna Zielińska zmieniła fryzurę? Pokazała zdjęcie w... różowych włosach!

Katarzyna Zielińska zszokowała swoich fanów! Chociaż gwiazda od lat nie rozstaje się ze swoimi krótkimi, rudymi włosami, to tym razem postanowiła diametralnie zmienić swój wygląd! Na Instagramie aktorki pojawiło się zdjęcie, na którym prezentuje się w dużo dłuższych i do tego... różowych włosach! Internauci natychmiast zaczęli komentować zmianę w wyglądzie swojej idolki. Czy wszystkim przypadła do gustu?

Katarzyna Zielińska pokazała się w różowych włosach!

Katarzyna Zielińska od wielu lat pozostaje wierna swojej krótkiej, rudej fryzurze. Gwiazda zawsze prezentuje się elegancko i z klasą, a szalone zmiany w wyglądzie aktorki raczej się nie zdarzały, poza przefarbowaniem się na blond. Jednak teraz to się zmieniło! Zdjęcie Katarzyny Zielińskiej w różowych włosach rozgrzało internautów, którzy od razu zaczęli komentować jej nową fryzurę. Chyba nikt się nie spodziewał tak radykalnej metamorfozy!

Mówi się, że gdy kobieta zmienia kolor włosów, coś się zmienia w jej życiu?!🧐

#trueorfalse #pinkhair - podpisała zdjęcie Katarzyna Zielińska.

Pod fotografią pojawiły się komentarze zarówno zwolenników tej metamorfozy, jak i osób sceptycznie nastawionych do tak odważnej zmiany.

- Uwielbiam 😂😘❤️ - Przepiękna 😍 - Oczy te same, a one świadczą o bogactwie duszy🤗💕 - Może różowe sobie odpuść. Widzę róż a Zielina zniknęła 😁😁😁 - komentują obserwatorzy gwiazdy.

Wygląda jednak na to, że to jedynie peruka pojawiła się na głowie Katarzyny Zielińskiej. Musimy jednak przyznać, że nawet w tak odważnym i nieco szalonym kolorze włosów, aktorka wygląda po prostu pięknie!

A wy, co o tym myślicie? Czy taka zmiana koloru włosów pasowałaby Katarzynie Zielińskiej na stałe?

Aktorka od lat jest wierna swojej krótkiej, rudej fryzurze!