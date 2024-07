Katarzyna Zielińska zaistniała w masowej wyobraźni głównie dzięki roli w "Barwach szczęścia". Od sześciu lat aktorka występuje w popularnym serialu, dzięki któremu ostatnio otrzymała Telekamerę dla "Najlepszej Aktorki". Jak donosi magazyn "Flesz", teraz portfolio gwiazdy powiększy się o kolejną rolę. Tym razem Katarzynę zobaczymy w serialu Polsatu "To nie koniec świata".

- Wcielę się w dość przebiegłą kobietę, która zawsze zdobywa to, czego chce. Mogę zdradzić tylko tyle, że moja postać nie będzie grzeczną dziewczynką, bo nieźle namiesza w życiu głównych bohaterów - śmieje się w rozmowie z "Fleszem" Katarzyna.

Czy angaż w nowym serialu spowoduje, że nie zobaczymy Zielińskiej w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"? W końcu Ilona Łepkowska nie zawsze wybacza swoim podopiecznym przejście do konkurencyjnych produkcji (zobacz: "Wielkiej roli nie pociągnie"). Jak dowiedział się "Flesz", scenarzystka podobno nie miała pretensji, ponieważ "To nie koniec świata" to serial, który nie jest zaplanowany na lata.

Na planie serialu Polsatu Zielińska pojawi się na początku lutego.

