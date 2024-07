1 z 10

Katarzyna Zielińska wychodzi z budynku TVP

Katarzyna Zielińska pokazała piękną, jesienną stylizację! Aktorka została sfotografowana przez paparazzi, gdy opuszczała budynek TVP po konferencji serialu "Barwy szczęścia". Gwiazda miała na sobie modną kurtkę typu bomber oraz skórzaną spódnicę w kolorze karmelowym. Look dopełniła delikatna, błękitna bluzka oraz dopasowane do niej kolorystycznie szpilki. Ciekawym akcentem stylizacji była torebka z młodzieżowymi naszywkami. Jak oceniacie ten look Kasi Zielińskiej? My jesteśmy na tak, chociaż Kasi zapewne było nieco zimno w nogi! ;)

