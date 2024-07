Katarzyna Zielińska jest już w zaawansowanej ciąży, ale nie rezygnuje jeszcze z obowiązków zawodowych. Powoli jednak szykuje się już do debiutu w roli mamy i może liczyć na wsparcie nie tylko najbliższych, ale i koleżanek z branży. Przypomnijmy: Socha powstrzymała Zielińską przed błędem, który często popełniają młode mamy

Gwiazda odwiedziła w weekend studio "Pytania na śniadanie", a głównym tematem rozmowy miały być sukcesy musicali, w których występuje aktorka. Zielińska do tej pory konsekwentnie odmawiała odpowiedzi na pytania o ciążę, ale tym razem to nie było możliwe. Zupełnie niespodziewanie bowiem prowadzący śniadaniówkę Tomasz Kammel i Marzena Rogalska zaskoczyli ją pytaniem o to, czy w związku z ciążą zamierza zwolnić tempo pracy. Na odpowiedź nie musieli długo czekać.



Nie można wszystkiego naraz. Tak jak ja czekałam na spektakle, tak teraz spektakle mogą poczekać na mnie - odparła trochę zaskoczona.

