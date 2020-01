Paweł Królikowski wróci do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Kasia Skrzynecka zabrała głos w sprawie

Katarzyna Skrzynecka trzyma kciuki za zdrowie Pawła Królikowskiego. Aktor trafił do szpitala jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Aktorka podkreśliła, że wszyscy w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czekają na niego, w końcu "nie takie góry już przenosił". Co jeszcze powiedziała Katarzyna Skrzynecka na temat stanu zdrowia kolegi z planu?

Zdjęcia do kolejnej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ruszają już na dniach. Wciąż nie wiadomo czy Paweł Królikowski weźmie udział w produkcji. Aktor przed świętami Bożego Narodzenia trafił na odział neurochirurgii do jednego z warszawskich szpitali i w dalszym ciągu poddawany jest hospitalizacji.

Stan zdrowia oraz nieobecność aktora spowodowane nagłą chorobą, we wzruszający sposób skomentowała jego koleżanka z planu Katarzyna Skrzynecka:

Wszyscy w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czekamy na Pawła. Całym sercem wspieraliśmy go w poprzedniej edycji, kiedy trafił do szpitala, a także podczas rehabilitacji. Paweł jest bardzo dzielny i nie takie góry już przenosił. Co najważniejsze, znajduje się pod opieką najlepszych lekarzy i wierzę, że szybko wróci do zdrowia - zdradziła w rozmowie z Super Expressem.