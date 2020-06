Nie uwierzycie w czym Katarzyna Skrzynecka odbierała córkę ze szkoły! "Zdziw i rozdziaw kierowców"

Katarzyna Skrzynecka za pośrednictwem Instagrama podzieliła się niecodzienną sytuacją. Przez nieporozumienie aktorka musiała pilnie jechać do szkoły córki. Zmuszona była pognać tam... ucharakteryzowana na sowę.

Jurorka z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie ukrywa, że jej wygląd wzbudził spore zdziwienie wśród kierowców, którzy ją mijali. Musicie zobaczyć jak wyglądała!

Katarzyna Skrzynecka w swoim najnowszym wpisie na Instagramie zdradziła, że do zabawnej sytuacji doszło przez to, że po prostu nie dogadała się ze swoim mężem. Aktorka była pewna, że Marcin Łopucki odbierze ich córkę ze szkoły, z kolei sportowiec myślał, że sprawą zajmie się jego żona. W wyniku nieporozumienia aktorka musiała pojechać po dziecko prosto z nagrań bajki dla dzieci. Efekt?

🤣🤣🤣 ...ten moment, gdy dowiadujesz się właśnie, że Twój mąż myślał, że to ty odbierasz dziś dziecko ze szkoły, a ty wiedziałaś, że on.... ale on jest zajęty na drugim końcu miasta i w dodatku @marcinlopucki pojechał dziś skuterem.... 😁 a ty właśnie nagrywasz charytatywną bajkę on-line dla dzieci i AKURAT JESTEŚ SOWĄ ... 🤣🤣😲🤓😈🦉 !!! Wsiadasz, tak jak jesteś i gnasz 🤣 wzbudzając zdziw i rozdziaw sąsiednich kierowców 🤣🤣🤣 Życie z mamusią pracującą w zawodzie aktora nigdy nie jest nudne !!! 🤣🤣🤣🤣🤣- napisała Katarzyna Skrzynecka.