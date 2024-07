Katarzyna Skrzynecka planuje ślub kościelny z Marcinem Łopuckim. Po tym jak jej małżeństwo ze Zbigniewem Urbańskim zostało unieważnione, aktorka może wreszcie planować uroczystość ze swoim ukochanym. Choć para według prawa już od 7 lat jest małżeństwem, to Kasia Skrzynecka marzyła o uroczystości w kościele.

Gwiazda w rozmowie z "Super Expressem" nie ukrywa, że chciały zorganizować ślub za trzy lata. Gdzie miałaby się odbyć uroczystość?

Chcielibyśmy, żeby się odbyła daleko, w Grecji, w małej kapliczce, w okrągłą rocznicę ślubu - zdradziła Katarzyna Skrzynecka tabloidowi. - W tym roku mieliśmy siódmą rocznicę ślubu cywilnego, a różne statystyki powiadają, że najwięcej zakrętów w związku bywa w siódmym roku. Jeżeli ten kryzys, siódmy rok, się przebrnie, to znaczy, że jest się na dobrej drodze na zawsze. I oby się to sprawdziło. My, na szczęście, żadnych kryzysów nie mieliśmy. Jesteśmy niekonfliktowymi ludźmi, więc całe szczęście, że na siebie trafiliśmy, żyjemy sobie spokojnie i oboje chwalimy sobie taki stan świętego spokoju.