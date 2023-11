Sezon wakacyjny trwa, a gwiazdy chętnie chwalą się swoimi urlopami na Instagramie. Najwięcej z nich wybiera zagraniczne i luksusowe kurorty, ale nie brakuje również fanów wypoczynku nad morzem Bałtyckim. Do tego grona należą m.in. Małgorzata Socha czy Joanna Koroniewska. Niestety, Katarzyna Skrzynecka od tegorocznych wakacji zdecydowanie nie będzie należała do tego grona. Właśnie wraz z mężem przeżyła najgorsze wakacje życia nad Bałtykiem, w popularnym Mielnie. Na swoich profilach para opublikowała krytyczne wpisy. Zobaczcie poniżej, co spotkało Katarzynę Skrzynecką i jej męża nad Bałtykiem!

Katarzyna Skrzynecka krytykuje wakacje nad polskim morzem

Wybierając się na wakacje, Katarzyna Skrzynecka i jej mąż Marcin Łopucki z pewnością nie spodziewali się, że zamiast wypoczynku czekają ich wyłącznie nerwy. Mimo że para od lat jeździ do Mielna, tym razem była załamana!

Co nas "wypłoszyło" z plaży nad polskim morzem...? Nie, nawet nie dzikie tłumy... Bo przecież każdy ma prawo, lubi i chciałby być latem nad morzem... Nawet nie, że woda zimna. (...) Gromady rozwydrzonych matołów, pod 30-tkę, dojących na plaży z gwinta już nie tylko piwsko, ale wódkę i "łychę", ryczących, jak bawoły - przy czym bawół chociaż ma mózg! - co drugi, trzeci grajdoł wyjących bezmózgów: "Weź ku*wa, ja pier*olę ku*wa, je*ać, je*ać wszystkich, ku*wa"... Kolejne rodziny, jak my, z dziećmi, którym uszy więdły, opuszczały w poczuciu niesmaku śliczne szerokie plaże... Tak miło wspominam te plaże z wakacji mojego dzieciństwa... Odeszło w przeszłość" - napisała aktorka.

Z opinią swojej żony zgadza się również Marcin Łopucki.

Wczoraj wybrałem się z rodziną na polską plażę. Pełen optymizmu i nadziei na dużą dawkę relaksu. Jakie było moje zdziwienie, że po prostu nie dotrę do morza! Zanurzenie stóp w Bałtyku to arcytrudne zadanie! Zasieki zrobione z parawanów odgradzały jakąkolwiek możliwość dotarcia do celu. Jednakże do odważnych świat należy - napisał.

Mąż aktorki dodał także:

(...) Całe szczęście nasz hotel ma wydzieloną strefę! Tak więc dobrnęliśmy do sekcji tak zwanych VIP-ów odgrodzeni od relaksujących się plażowiczów. Ale jak oni się relaksują?! (...) Skomasowany atak z tysiąca okolicznych głośników miał mi do zaproponowania wszystkie stacje radiowe i różne rodzaje muzyki jednocześnie! (...) Ale odeszło stare, a przyszło nowe. Zrelaksowani turyści zaczęli interakcje ze swoimi pociechami. Oczywiście czule, rodzicielsko, drąc paszczę na cały regulator: "Karolek, weź przestań, ja pie*dolę!", "Heniu, ku*wa, nie syp piasku", "Zosiu nie jęcz, bo Ci je*nę". Tak, to słowa do dzieci... Ale to, co ujęło moje serce, to fakt, że nasz naród tak sumiennie wypełnia zalecenia ratownicze i nawadnia się w te upalne dni! Chyba od wczoraj jestem na bieżąco ze wszystkimi gatunkami piw w kraju! Każdy plażowicz miał mały zapas do opalania 4-8 piw" - napisał Marcin Łopucki.

Podzielacie opinię pary, czy może macie zupełnie inne doświadczenia związane z wypoczynkiem w Mielnie?

Katarzyna Skrzynecka ma za sobą nieudany urlop

