Katarzyna Litwiniak nie żyje. Pierwsza żona Jacka Rozenka zmarła po długiej chorobie

Katarzyna Litwiniak zmarła. Pierwsza żona Jacka Rozenka od czterech lat zmagała się z ciężką chorobą nowotworową. O jej śmierci poinformowali bliscy, którzy żegnają Katarzynę Litwiniak we wzruszających wpisach, publikowanych w mediach społecznościowych, a wśród nich aktorka Małgorzata Kosik.

Pierwsza żona Jacka Rozenka na nowotwór chorowała od 2016 roku, kiedy po raz pierwszy usłyszała diagnozę: rak piersi. Początkowo leczenie przynosiło efekty, ale w 2019 okazało się, że choroba zaatakowała ze zdwojoną siłą i pojawiły się przerzuty do kości.

O swojej chorobie Katarzyna Litwiniak informowała wtedy za pomocą mediów społecznościowych:

W 2016 roku usłyszałam pierwszą diagnozę: rak piersi. Po operacji, radioterapii, hormonoterapii i wielu innych zabiegach czułam, że wracam do zdrowia, co dawało mi nadzieję na zdrową przyszłość, jednak wyniki badań wykazujące obecność aktywnych komórek rakowych w organizmie nigdy nie były w normie. Pojawiły się bardzo uciążliwe bóle kręgosłupa. W lutym 2019 roku postawiono mi nową diagnozę - rozsiany przerzut raka do kości. Lekarz onkolog postawił bardzo niekorzystne statystyczne rokowania, nie dając żadnej szansy na wyzdrowienie. Pomimo to nie poddaję się i wierzę, że znajdę rozwiązanie i powrócę do zdrowia – pisała Katarzyna Litwiniak o swojej chorobie.