Katarzyna Łaniewska przed śmiercią bardzo cierpiała. Nie doczekała się operacji 

W poniedziałek 7. grudnia dotarła do nas bardzo smutna informacja o śmierci Katarzyny Łaniewskiej. Aktorka już od pewnego czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi, które ostatnio nasiliły się. Halina Łabonarska, serdeczna przyjaciółka Łaniewskiej opowiedziała w rozmowie z "Super Expressem" o ostatnich chwilach życia gwiazdy filmu "Kogel - Mogel". Jak się okazało, Katarzyna Łaniewska nie doczekała ważnej operacji i zmagała się z dużym bólem...

Jeszcze niedawno pracowała na planie filmu "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4" i chyba nikt nie wyobraża sobie tej produkcji bez udziału tej fantastycznej aktorki. Wiadomość o śmierci Katarzyny Łaniewskiej mocno zasmuciła fanów kultowej komedii i pogrążyła w żałobie rodzinę aktorki i jej najbliższych. Halina Łabonarska, serdeczna przyjaciółka aktorki w wywiadzie dla "Super Expressu" wspomina Katarzynę Łaniewską w niezwykle ciepłych słowach.

Spotykałyśmy się od wielu lat. Była moją starszą koleżanką, ale przyjaźniłyśmy się z uwagi na nasze wspólne poglądy, nasz stosunek do ojczyzny, do wiary i to nas łączyło. Niezależnie od tego lubiłam ją jako kobietę - powiedziała Łabonarska w rozmowie z "Super Expressem".