Jej pobicie poruszyło Polaków. Na początku kwietnia Katarzyna Dziedzic pokazała swoją zmasakrowaną twarz i wyznała na profilu społecznościowym, że zrobił to jej były chłopak - Miłosz P., trener personalny z Trójmiasta. 26-latka opowiedziała też swoją historię w wielu stacjach telewizyjnych i na portalach.

Jednak wersje wydarzeń Dziedzic oraz Miłosza P. różnią się. Kasia twierdzi, że mężczyzna ją pobił. Trener, że już zmasakrowaną zastał ją w łazience. Oboje uważają, że będą walczyć o prawdę w sądzie i mają na swoje racje dowody.

Teraz, prawie trzy tygodnie po pobiciu, Kasia Dziedzic poinformowała jaki jest jej stan zdrowia. Katarzyna postanowiła poinformować osoby, które interesują się jej stanem, jak czuje się obecnie.

Cześć Kochani! Dostaje wiele wiadomości z pytaniem co u mnie. Zaczyna się trzeci tydzień nadal mam sińce na twarzy, doskwiera mi ból nosa i problemy z oddychaniem.. Jednak cały czas walczę i się nie poddaje! ?￰ Robię to dla siebie i dla Was moje Kochane dzielne kobiety! Jeśli chodzi o nieprzychylne komentarze cóż.. Przykre jest to, ze duża część społeczeństwa odbiera nam ofiarą do bycia SILNYMI, do walki ze swoim katem i prawo do zabierania głosu.. Mam nadzieje, ze dzięki mojej historii zacznie się to zmieniać.. Póki co wszystkiego dobrego, bądźmy silne i walczmy! #bestrong #stopprzemocy