W okresie przedświątecznym gwiazdy chętnie chwalą się pięknymi dekoracjami, a wśród nich główne miejsce zajmują choinki. Jako pierwsza udekorowanym drzewkiem pochwaliła się Natalia Siwiec, zaraz potem imponującą dekoracje mieszkania pokazała Małgorzata Rozenek-Majdan, a teraz przyszedł czas na Katarzynę Zielińską. Zobaczcie drzewko aktorki i dowiedźcie się, o co chodzi w zaskakującym opisie!

Kasia Zielińska pokazała swoje świąteczne drzewko i jednocześnie zdradziła, jaki kolor będzie dominował w jej świątecznych stylizacjach. Okazuje się, że gwiazda stawia na tradycję! Mała żywa choinka z mnóstwem ozdób to wybór aktorki. Jeśli chodzi o kolor stylizacji - aktorka wybrała czerwień! Najbardziej zaskakuje opis pod zdjęciem. Kasia Zielińska przyznała, że uwielbia święta i codziennie kupuje nowe ozdoby, aż ugina się od nich choinka. Wyznała też, że "zwariowała" na punkcie świąt...

Tak wiem, mam małą choinkę ale codziennie dokupuję ozdoby. Moja choinka już się ugina pod ciężarem bombek. Tak, zwariowałam. Ale co ja na to poradzę, że moja rodzinka uwielbia święta. A ja kocham kolor czerwony, co zresztą widać. ???? Czerwień, święta, zapach choinki TO JEST TO CO ZIELINY KOCHAJĄ NAJBARDZIEJ