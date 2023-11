Ten rok jest dla Katarzyny Zielińskiej szczególny! Aktorka skończyła niedawno 40 lat. Podobnie jak jej mąż, finansista Wojciech Domański! I właśnie z tej okazji para postanowiła zafundować sobie niecodzienny prezent! Wyjazd do Azji, gdzie dodatkowo zamierzają świętować swoją szóstą rocznicę ślubu.

Jedziemy do Japonii i do Wietnamu. Tylko na tydzień, ale za to… we dwoje. Nasi synowie zostaną w tym czasie pod najlepszą możliwą opieką! Zajmą się nimi dziadkowie – zdradziła „Party” Katarzyna, dodając, że jej zdaniem o dobry związek trzeba dbać niezależnie od tego, jak długo już trwa.

Niedawno, w dniu szóstej rocznicy ślubu, gwiazda zdradziła fanom, że zna swojego męża... od przedszkola.

Napisała: „I nie nudzi nam się. Wręcz przeciwnie. Jest coraz piękniej. To ma sens!”.

Wojciech bardzo wspierał Kasię, kiedy ta kilka lat temu postanowiła odejść z serialu „Barwy szczęścia” i zająć się produkcją seriali muzycznych. To on mówił swojej żonie, by postawiła wszystko na jedną kartę i że sobie poradzi. Dziś na jej spektakle w teatrze Roma, bardzo trudno dostać bilet. Wszystkie jej produkcje są wielkimi hitami!

Katarzyna i Wojciech mają dwóch synów: 4,5-letniego Henryka i 1,5-rocznego Aleksandra.

„Dla nich zrobię wszystko”, mów aktorka.

Teraz Katarzyna Zielińska gra jedną z trzech głównych ról (obok Weroniki Rosati i Julii Wieniawy) w nowym serialu Polsatu „Zawsze warto”. Jej bohaterka jest… gospodynią domową, z kłopotami. Aktorka twierdzi, ze bardzo lubi grac te postać, ponieważ jest dla niej wielkim wyzwaniem.

