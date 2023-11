Kasia Warnke jest dziś na ustach wszystkich za sprawą rzekomej ciąży. W mediach pojawiły się doniesienia jakoby aktorka spodziewała się narodzin pierwszego dziecka. Na profilach Kasi Warnke i jej męża Piotra Stramowskiego pojawiła się lawina gratulacji od fanów. Aktor nie ukrywał swojego zaskoczenia.

Nic mi o tym nie wiadomo, ale dziękuję - napisał Piotr Stramowski.

Kasia Warnke podkreśliła, że nigdy nie udzielała żadnego wywiadu, w którym miałaby mówić o ciąży.

Nie udzieliłam wywiadu redakcji Show na temat ciąży. Informacje są wyssane z palca. - odpowiedziała krótko dla "Party" Katarzyna Warnke.

Teraz jednak postanowiła pochwalić się swoim nowym "dzieckiem"!

Kasia Warnke nagrała utwór!

Aktorka zdecydowała się zareagować na plotki o ciąży i wykorzystała medialny szum, by zdradzić szczegóły swojego nowego projektu. Na swoim profilu na Instagramie wyjawiła, że nagrała cover grupy Manaam w duecie Lupus And The Girl.

To już! ???? Urodziło się... Mój nowy projekt - muzyczny???? Dziś startuje duet LUPUS AND THE GIRL ❗️❗️❗️ Możecie wysłuchać naszego pierwszego kawałka, którym jest cover (link w bio!) Manaam’u „CHCĘ CI POWIEDZIEĆ COŚ” - napisała aktorka.

Fani są zachwyceni!

Kocham Panią za to ❤️ ten kawałek... Meeeega ???????????? Wooow! Genialna nuta! ???? Gratulacje!????Dobrze się tego słucha!!! Chcę więcej ????

Koniecznie posłuchajcie nagrania. To będzie hit?

Kasia Warnke i Piotr Stramowski musieli zmierzyć się z plotkami o ciąży

Kasia Warnke nagrała swój pierwszy utwór!

