Kasia Tusk jest jedną z najbardziej popularnych blogerek modowych. Znane nazwisko oczywiście pomogło jej w promocji swojej strony, ale trzeba przyznać, że Kasia była już w Internecie ze swoim blogiem zanim cała Polska dowiedziała się, kim jest Maffashion czy Jessica Mercedes. Kasia uchodzi też za jedną z najlepiej opłacanych gwiazd Internetu. (Zobacz: Ile zarabia Kasia Tusk? Te kwoty robią wrażenie!)

Córka byłego premiera prowadzi blog, na którym poleca swoim fankom książki, informuje o wyprzedażach, pokazuje zdjęcia z sesji ze swoimi stylizacjami. Moda to dziedzina, w której czuje się jak ryba w wodzie, dlatego Tusk postanowiła pójść o krok dalej i zaprojektować swoją kolekcję ubrań. Na Instagramie napisała, że pracowała nad nią cały rok!

Na zdjęciu widać spódnice, bluzki i żakiety. Czekamy na więcej szczegółów dotyczących kolekcji Kasi. Myślicie, że ubrania jej projektu dobrze się sprzedadzą?

Jutro wielki dzień - po blisko dwunastu miesiącach projektowania, szycia i dopracowywania wszystkich szczegółów kolekcja jest już gotowa. Czas na sesję do lookbooka. #lovetobeaphotographer #mlestyle #simplestyle #madeinPoland #behindthescenes

