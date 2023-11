Kasia Tusk pod koniec stycznia została mamą. Blogerka często publikuje zdjęcia ze swoją córeczką, ale do tej pory nie zdradziła jej imienia, ani nie pokazała twarzy dziecka. Zazwyczaj zamieszcza zdjęcia ze wspólnych spacerów. Dotychczas widzieliśmy córeczkę leżącą w wózku, ale ostatnio Kasia Tusk zdecydowała się na nosidełko.

Zobaczcie, jak blogerka spędza czas z córką!

Kasia Tusk nosi córkę w nosidełku!

Nowe zdjęcie Kasi Tusk z dzieckiem pojawiło się na Instastories! W ten sposób blogerka uniknęła tysięcy komentarzy od Internautów dotyczących noszenia dziecka w chuście czy nosidełku w stylu: "czy to bezpieczne?", "przecież dziecko jeszcze nie siedzi" . Co więcej, trzeba przyznać, że podczas spaceru po lesie wózek nie zawsze dobrze się sprawdza na nierównym terenie. A dodatkowo noszenie dziecka w chuście czy specjalnym nosidełku sprzyja tworzeniu więzi z dzieckiem. Taki spacer to same plusy dla mamy i dla dziecka.

Oczywiście nawet podczas wiosennego spaceru blogerka stara się wyglądać stylowo. Jej proste stylizacje mają już tysiące fanek, a Kasia Tusk udowadnia, że młoda mama też może sięgać po modne zestawy, a jednocześnie wygodne i komfortowe.

Kasia Tusk pochwaliła się zdjęciem ze spaceru.

Kasia Tusk do tej pory nie zdradziła imienia córki

